De la Fuente dialoga con Marco Rubio en el G7

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo un encuentro con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esta reunión del canciller De la Fuente con Rubio se dio en el marco de la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores del G7, que se llevó a cabo en Ontario, Canadá.

Ambos conversaron sobre los avances en el esquema de colaboración acordado durante la visita de Marco Rubio a nuestro país en septiembre pasado.

“El grupo de seguimiento de alto nivel se reunirá próximamente en la Ciudad de México”, dijo la SRE.