De la Fuente encabeza la reunión de embajadores

El canciller Juan Ramón de la Fuente reapareció el lunes, después de que el pasado 28 de noviembre se separó temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por cuestiones de salud.

De la Fuente condenó las acciones unilaterales en Venezuela y dijo que la vía del diálogo y la negociación es el único camino legítimo y necesario para generar las condiciones que acerquen a una solución pacífica.

En el marco de la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules, el canciller ofreció un mensaje al cuerpo diplomático mexicano.

En la sede de la cancillería se transmitió la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la situación en Venezuela.