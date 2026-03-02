De la Fuente habla con embajadores mexicanos

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual con los embajadores mexicanos en la región del Medio Oriente, con el fin de conocer de manera directa las condiciones que imperan en cada uno de los países y fortalecer las medidas de seguridad adoptadas para proteger a las y los connacionales.

En ese sentido, explicó que hasta ahora todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y no se reportan personas cuya integridad física se haya visto afectada.

En la reunión, De la Fuente reiteró que la principal prioridad es la atención y seguridad de todos ellos, tanto residentes como aquellos que se encuentran en tránsito, muchos de los cuales se encuentran varados por la cancelación de vuelos.

El canciller reconoció el trabajo desplegado por las y los diplomáticos en la región, y les transmitió que es importante mantener y estrechar la relación diplomática con las autoridades locales.