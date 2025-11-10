De la Fuente participa en Celac-UE en Colombia

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó este domingo en IV Cumbre Celac-UE en Santa Marta, Colombia.

De la Fuente arribó a la ceremonia oficial de inauguración en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“México privilegia el diálogo para la paz y la colaboración interregional, para beneficio de los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa”, sostuvo. Esta cumbre se realiza domingo 9 y lunes 10 de noviembre.

La asistencia del canciller, dijo la SRE, responde al “profundo interés” que México otorga a la Celac como principal espacio de diálogo político regional, “así como a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional estratégico”.

“Esta participación refleja también el papel activo de México como actor relevante en la región, así como su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de relaciones birregionales con miras a una agenda global compartida”, señaló la Cancillería.

Agregó que la Cumbre Celac-Unión Europea es un mecanismo de diálogo político establecido en 2013 que reúne a los 60 Estados de ambas regiones.

El canciller Juan Ramón de la Fuente dialogó con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien transmitió el saludo afectuoso de la presidenta Sheinbaum Pardo.