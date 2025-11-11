De la Fuente se alista para reunión de ministros del G7

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participará este 11 y 12 de noviembre en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7.

En Ontario, Canadá, el canciller De la Fuente abordará con los participantes temas como el tráfico Ilícito de drogas, armas y personas.

También revisarán acciones para mitigar vulnerabilidades y diversificar cadenas de suministro ante las disrupciones del mercado, entre otros, indicó la SRE.

Además de los titulares de asuntos exteriores de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, han confirmado su asistencia las secretarias y los secretarios de los países que fueron invitados a la Cumbre de Kananaskis en junio pasado, como Australia, Brasil, República de Corea, India y Sudáfrica. Apenas, el secretario de Relaciones Exteriores participó en la Cumbre Celac-UE en Colombia.