De la Fuente se reúne con embajador de Cuba

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acordó con el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, seguir fortaleciendo la relación bilateral.

El canciller De la Fuente recibió este viernes 21 de noviembre en la SRE al embajador cubano, quien está por concluir su misión después de cuatro años como representante de la isla en territorio mexicano.

Bienestar bilateral

“El embajador agradeció las atenciones diplomáticas de México y ambos convinieron en seguir fortaleciendo la relación bilateral para el bienestar de ambos pueblos”, destacó la Cancillería.

Relación franca y directa

Recientemente, el embajador resaltó que continúa la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como fue con el expresidente Andrés Manuel López Obrador: franca, directa y de mucha colaboración.

Agradeció al Gobierno de México por ayudar en temas como el energético.

Eternamente agradecidos

“Ha sido histórico el respaldo de México a la justa demanda del pueblo cubano por el levantamiento del bloqueo (...) Estamos seguros de que continuaremos con el respaldo de México, lo cual nosotros estamos eternamente agradecidos”, comentó en octubre pasado.

Sobre el envío de petróleo de México a Cuba para hacer frente la crisis energética, el embajador Rodríguez Costa dijo que “el comercio es natural” y “hay una relación estrecha con todas las instituciones mexicanas”, incluidas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).