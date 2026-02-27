De la Fuente se reúne con zar antidrogas de EUA

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo un encuentro este jueves con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y con la “zar antidrogas” estadounidense, Sara Carter.

La Cancillería indicó que este encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos se da en el marco del fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de salud pública y combate a las drogas.

Esto, dijo, basada en el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación.

Mencionó la SRE que esta estrategia ha permitido salvar vidas, debilitar las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera.

El canciller De la Fuente estuvo acompañado por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.

Canciller recibe también a secretario general de la OCDE

Así también, ayer jueves, Juan Ramón de la Fuente, recibió a Mathias Cormann, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la Cancillería, De la Fuente y Cormann acordaron estrechar las relaciones.

De acuerdo con la SRE, durante la reunión resaltaron “el liderazgo nacional e internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum”, avances para reducir la desigualdad, la salida de la pobreza de 13.5 millones de personas mexicanas y el aumento de más de 250 % en los salarios mínimos.

También se habló de la fortaleza de la economía y la participación de las mujeres en la vida económica, política y social.

En su visita a México, el secretario de la OCDE presentará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Estudio Económico de México 2026.

También destacaron, abundó la SRE, la creación en este gobierno de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.