Hace 52 años, el 14 de noviembre de 1974, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 4o. constitucional que estableció que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”.

México se preparaba entonces para recibir la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, y con esa reforma la igualdad jurídica entre mujeres y hombres quedó escrita por primera vez en nuestra Constitución.

Durante mucho tiempo se convivió con esa frase y con una realidad que la contradecía a diario, porque las mujeres seguían ganando menos por el mismo trabajo y cargando casi en solitario con los cuidados, mientras la violencia en su contra se trataba como un asunto privado. La igualdad ante la ley abrió la puerta, aunque por sí misma no garantizaba que pudieran cruzarla.

A esa distancia entre lo que dice la norma y lo que viven las mujeres se le ha llamado la diferencia entre igualdad formal e igualdad sustantiva.

La primera les reconoce los mismos derechos, y la segunda exige que el Estado actúe para que puedan ejercerlos, lo que implica destinar recursos y tomar decisiones que cambien las condiciones que producen la desigualdad.

Esa decisión política llegó con la primera presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien el 3 de octubre de 2024 envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar siete artículos constitucionales.

El decreto se publicó el 15 de noviembre de ese año, medio siglo después de aquella votación de 1974, y desde entonces el Estado está obligado a garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, mientras el artículo 4o. reconoce el derecho de toda persona a vivir una vida libre de violencias.

La reforma ordena además que la seguridad pública y la procuración de justicia se rijan por la perspectiva de género, que las fiscalías cuenten con áreas especializadas en los delitos de violencia contra las mujeres, que los nombramientos en la administración pública respeten la paridad y que las leyes establezcan mecanismos para erradicar la brecha salarial. Son obligaciones que antes dependían de la voluntad de cada gobierno y que hoy tienen rango constitucional.

La creación de la Secretaría de las Mujeres responde a ese mismo propósito, porque desde ahí trabajan para que las mexicanas puedan ejercer sus derechos en su vida diaria y desde sus comunidades.

Lo hacen en los Centros Libre, donde se ha brindado atención integral a cientos de miles de mujeres, y con la Cartilla de Derechos de las Mujeres, que han traducido a 56 lenguas indígenas para que ninguna se quede sin conocerlos por la lengua que habla.

No puede haber transformación ni justicia social si la igualdad se queda en el papel. A 52 años de aquella reforma, el desafío de esta generación consiste en que cada mujer pueda comprobar en su propia vida lo que la Constitución le promete, y en que las niñas que hoy aprenden a leer encuentren en el artículo 4o. un derecho que ya no tengan que exigir porque forma parte de su vida diaria.