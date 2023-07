De la Madrid y Preciado continúan

El domingo el político Enrique de la Madrid reafirmó su decisión de participar en la contienda por la candidatura presidencial para 2024, de la oposición.

A través de un video publicado en sus redes sociales, De la Madrid reconoció el esfuerzo de quienes han hecho posible la creación del Frente Amplio por México.

Además dijo respetar las decisiones de sus compañeros al declinar sus aspiraciones por la candidatura presidencial.

“Yo no me bajo y seguiré adelante, venceremos; lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros”, comentó.

¿Qué opositores decidieron frenar sus aspiraciones a la presidencia?

Aún no inicia el proceso interno que acordaron la alianza opositora Va por México y organizaciones de la sociedad civil para elegir quién encabezará la coalición en las elecciones presidenciales de 2024, y ya varios aspirantes han declinado su participación.

El primero en dar un paso al costado fue el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, quien el 25 de junio anunció su decisión de no entrar a competir por la candidatura presidencial.

Quien también decidió bajarse de la contienda fue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pues dijo el compromiso con sus gobernados de concluir el mandato al frente de la administración yucateca.

El miércoles 28 de junio, la senadora Lilly Téllez decidió ya no aspirar a la candidatura presidencial, al argumentar que no hay condiciones de equidad ni certeza en la legalidad del proceso.

Por su parte, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, quien había expresado sus reservas y señaló que se tomaría su tiempo para analizar los acuerdos para “no dar un paso en falso”.

Ya es hora de un presidente migrante

Por su parte, el aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Jorge Luis Preciado, pidió que no haya cargadas, que el proceso interno se desarrolle con equidad, y que tanto aspirantes como organizadores se comporten a la altura de lo que exige la democracia en nuestro país.

Desde Mexicali, Baja California, el ex senador del PAN consideró que tiene la experiencia y el apoyo necesario para encabezar este esfuerzo y dijo estar preparado para registrarse; pero, insistió, debe de ser un proceso equitativo.

“Estamos exigiendo que no haya cargadas, que haya equidad en el proceso, y decirles que no nos vamos a quedar quietos, si yo veo que hay ‘mano negra’ en el proceso, voy a ser el primero en denunciarlo, no somos dejados y no somos rajados”, sentenció.

Preciado Rodríguez consideró que es una mala señal que se estén “bajando de la contienda” algunos personajes que habían manifestado su intención de abanderar los esfuerzos en la construcción de un Frente Amplio por México.

“El mensaje que estamos dando, es un mensaje de que no es equitativo el proceso, y si los mexicanos piensan que el proceso no es equitativo lo que va a suceder es que van a pensar que somos exactamente lo mismo que representa el partido en el gobierno”, explicó.

El aspirante realizó un recorrido para acercarse a la población de Mexicali y aseguró que es tiempo de que haya un presidente migrante.