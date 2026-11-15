De la soberanía a las becas, temas que lleva CSP a APEC

Para los días 18 y 19 de noviembre se tiene contemplada la realización de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participará como oradora principal y sostendrá diversas reuniones con homólogos de varios países.

A unas horas de que salga al país asiático, Sheinbaum Pardo ha comentado algunos de los temas que hablará en la cumbre, desde programas sociales hasta respeto a la soberanía.

El viernes en Puebla, la titular del Ejecutivo Federal aseguró que gracias las Becas para el Bienestar, México es un mejor país y mencionó que en la APEC hablaría de este programa que da el Gobierno de México.

"Vamos a ir a representar a México a China, a un foro económico donde van todos los países (...). Vamos a representar a México y vamos a hablar, entre otras cosas, de las becas que da el Gobierno de México, que damos para que los jóvenes puedan estudiar", dijo.

En su conferencia mañanera del viernes aseguró que llevaría a la cumbre un mensaje de cooperación para el desarrollo, respeto a la soberanía y bienestar común entre las naciones.

Mencionó que la política exterior mexicana está sustentada en principios constitucionales y en la Doctrina Estrada, así como en el pensamiento del expresidente Benito Juárez: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

"La mejor forma de todas las naciones de relacionarnos es la cooperación para el desarrollo. No puede haber el desarrollo de un país a costa de los demás países. Tiene que haber una visión internacional del bienestar común", expresó.

Sheinbaum señaló que este será el mensaje principal que defenderá México ante los jefes de Estado y representantes de las economías de Asia-Pacífico, al considerar que la independencia, la soberanía y la cooperación deben marcar las relaciones internacionales.