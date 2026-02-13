Debaten iniciativa sobre jueces sin rostro

Especialistas, académicos e integrantes de organismos de derechos humanos confrontaron posturas respecto a la iniciativa presidencial que busca establecer los llamados “jueces sin rostro”, donde se advirtió de los riesgos de dicha figura por los excesos que se pueden cometer.

Sin embargo, también algunos especialistas se pronunciaron a favor al señalar que debe ser para casos excepcionales donde se juzgue a personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado, e incluso se planteó que sea también para fiscales y juzgadores en procesos civiles que pueden estar en riesgo.

En el marco de la mesa de análisis sobre la reforma de jueces sin rostro, convocada por la Comisión de Justicia del Senado, la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, dijo que es fundamental que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes imparten justicia frente a las amenazas reales que enfrentan del crimen organizado.

Sin embargo, el anonimato judicial no es compatible con los principios básicos de un juicio justo y argumentó que los jueces sin rostro no satisfacen las garantías mínimas fundamentales de independencia e imparcialidad.

Dijo que la figura de jueces sin rostro afecta el principio de publicidad porque impide conocer quién juzga.

Cristina Reyes Ortiz, directora del Litigio en México Unido Contra la Delincuencia, expuso que la figura de reserva de identidad de las personas juzgadoras no es un mecanismo idóneo para lograr la protección de jueces y por el contrario si se ha demostrado en muchos otros contextos como ya lo mencionaron en Italia en Perú en El Salvador y Colombia.

En esos países, expuso, la figura de los jueces sin rostro más bien ha perjudicado a los grupos más vulnerables.