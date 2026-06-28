Debaten sobre el futuro de la Casa del Poeta en CDMX

El viernes se llevó a cabo la primera reunión entre autoridades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y escritores y poetas que han protestado por el cambio de vocación de la Casa Museo Ramón López Velarde, anuncio hecho por la titular de Cultura local, Ana Francis Mor, pero que, luego de las protestas, desistió de realizar esos cambios.

El encuentro fue moderado por el gestor cultural Edgardo Bermejo, quien señaló que este primer encuentro tuvo como objetivo calmar un poco la tensión entre la Secretaría de Cultura local y los escritores.

Por parte de la Secretaría de Cultura de la CDMX asistió Jesús Galindo, titular del Instituto de Defensa de Derechos Culturales.

Peticiones

La escritora María Rivera destacó las peticiones del Comité de Defensa de la Casa del Poeta, entre las que destacan el rechazo del uso del Café Bar Las Hormigas para usos particulares ni como cabaret, ni como un bar nocturno, además de la designación de un titular conocedor de la obra de López Velarde y el uso exclusivo de la Casa con fines literarios y poéticos.

Exigieron también transparentar los contratos del Café Bar Las Hormigas en caso de existir, así como informar si se otorgó una concesión o varias para operar el espacio con venta de bebidas alcohólicas.

Bermejo informó que el Café Bar Las Hormigas no será usado como cabaret.

A la reunión también asistieron vecinos, quienes señalaron la necesidad de abrir la Casa Ramón López Velarde a la comunidad, y respaldaron el rechazo de que el Café Bar Las Hormigas tenga impacto como un bar nocturno.