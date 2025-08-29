Debe prevalecer autonomía del INE en reforma electoral

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, subrayó que la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) debe mantenerse en la propuesta de reforma electoral, y destacó la colaboración con la comisión presidencial para aportar conocimientos técnicos.

En conferencia de prensa, señaló que los temas que serán presentados a la comisión se definirán hacia la segunda semana de septiembre, después del periodo vacacional del Instituto, pasando el 16 de septiembre.

Consideró que “si se toca el tema de la independencia, se toca el tema de la autonomía, son valores que deben de quedar dentro de la institución”.

“Es un nivel de alto análisis y colaboración en este proceso de la reforma electoral, no es bajo amenazas; no es sosteniendo pláticas altisonantes ni discordantes, es poniendo sobre la mesa lo que debe contribuir, de acuerdo con la experiencia acumulada por 35 años del Instituto Nacional Electoral; y del otro lado, la experiencia acumulada en los diferentes procesos de reforma política”, manifestó.

Apuntó que se deben revisar dos vías: la reforma electoral y las leyes secundarias, que impactan en el quehacer del órgano electoral.

Señaló que entre los temas que se abordaron están la relación entre los Organismos Públicos Locales y las fiscalías especializadas en delitos electorales, pendientes de fiscalización y coordinación con autoridades.

“Había en la mesa un común denominador, y era la necesidad de una reforma electoral. Porque después de 11 años de estar ejercitándonos en este modelo que tiene nuestro país, pues es normal que se someta a revisión y consideración, siempre ha sido, es parte de la historia de nuestro país”, sostuvo.

Mencionó que se reunieron con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en la que trataron temas como la CURP biométrica y la búsqueda de personas desaparecidas.