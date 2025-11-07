Debe ser más amable conmigo: Trump a Mamdani

El presidente Donald Trump afirmó que en nueve meses su gobierno logró “resultados históricos para los estadounidenses”, por lo que le pidió al Zohran Mamdani, que acaba de ser elegido nuevo alcalde de Nueva York, “sea amable” con él, y calificó de “desastre” la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Obamacare) del expresidente Barack Obama.

Tras el histórico triunfo de Zohran Mamdani como nuevo alcalde neoyorkino, Trump dijo: “Me encantaría que al nuevo alcalde le vaya bien, porque amo Nueva York. Su discurso de victoria fue muy airado, sobre todo conmigo. Debería ser amable conmigo”.

Mamdani “debería mostrar más respeto a Washington” y sería apropiado que el alcalde electo “se acercara a nosotros”, agregó el presidente.

Refiriéndose a las derrotas que sufrieron los republicanos también en Nueva Jersey y Virginia, aseguró que creyó que le iría bien en las elecciones. “Pensé que a Nueva Jersey le iría mejor, pero a Virginia no le fue bien. No apoyé a nadie allí. En Nueva York, la situación de Andrew Cuomo es que tenía muchos factores en su contra”, añadió.

“He estado siguiendo de cerca los resultados de las elecciones. El problema es que los republicanos no hablan lo suficiente sobre la reducción de costos. Sin embargo, hemos hecho mucho”, dijo en una entrevista con Fox, enfatizando que su administración ha hecho mucho para bajar los precios, y los datos de inflación lo demuestran.

Por otro lado, calificó de “desastre” la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Obamacare), haciendo hincapié en que la medida no ofrece una buena cobertura sanitaria y es muy costosa.

“Me gustaría trabajar con los demócratas para abordar y mejorar el sistema de salud”, añadió.

Trump pronunció un discurso sobre la economía nacional ante los líderes empresariales en Miami, un día después de que los republicanos sufrieran brutales pérdidas electorales en estados donde las encuestas a pie de urna mostraron a los votantes profundamente preocupados por los problemas financieros.