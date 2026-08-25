Deberían hacer que estos payasos entren al redil: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a Canadá con consecuencias “peores” si sus gobernantes no “entran al redil” (no acatan la norma) en plena guerra comercial por la imposición de aranceles a los productos canadienses.

“¡Alguien debería hacer que estos payasos ‘entren al redil’ o las consecuencias para Canadá serán mucho peores!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump arremetió contra los políticos canadienses que se han plantado frente a las exigencias estadounidenses y afirmó que “sin Estados Unidos, Canadá no podría sobrevivir”.

“(...) Es de ahí de donde obtienen todo su dinero y, debido a su actual mal liderazgo -principalmente el gobernador Carney y su lacayo, Ford-, no se les permitirá seguir aprovechándose de Estados Unidos: su clave para la supervivencia”, añadió.

Trump aludió así al primer ministro canadiense, Mark Carney, a quien llama gobernador en sus burlas de que Canadá estaría mejor como estado 51 de Estados Unidos, y al gobernador de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, de quien escribió que es “más conocido como el hermano -menos carismático, menos inteligente y, en general, poco impresionante- del difunto y gran Rob Ford”.

Lanza toda su artillería

El mandatario estadounidense lanzó toda su artillería contra los líderes y también contra su vecino del norte. “Estados Unidos ha estado cargando con Canadá durante décadas, ¡pero eso se acabó! Estados Unidos siempre será mucho más grande, rico y fuerte que Canadá”, afirmó.

Pocas horas antes de este mensaje, Trump anunció nuevos aranceles del 50 % a vehículos y al acero provenientes de Canadá a partir de enero de 2027, además de los que entraron en vigor el sábado, en una nueva escalada de su guerra comercial.

Ford ha respondido con dureza a las amenazas de Trump. “Vamos a golpear con fuerza a los estados rojos”, dijo sobre los estados gobernados por republicanos. “¿Creen que un insulto de Trump me afecta? Venga, amigo. Eres un perdedor”, añadió.

“No respondo a un dictador como Trump, a un bully como Trump. No voy a recibir consejos de un tipo que es el rey de las bancarrotas. A su propia gente no le agrada, presidente Trump. Y van a hablar fuerte y claro en las elecciones de medio término”, advirtió.

“Tengo mucho espacio en mi trasero, así que tiene mucho espacio [Trump] para besar mi trasero”, asestó.

Por su parte, Carney dijo que las nuevas amenazas arancelarias de Trump “no son una sorpresa”.

Afirmó que aunque han encontrado “socios fiables en todo el mundo”, Rusia, y ahora Estados Unidos, son “la excepción”.