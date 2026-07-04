Decisión de EUA sobre T-MEC no generó volatilidad

El anuncio de que Washington no extenderá el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta el 2042, por lo que solo estará vigente hasta 2036, no generó volatilidad en los mercados financieros porque los analistas ya tenían prevista esa posibilidad, de acuerdo con México ¿Cómo vamos?

En la publicación especial “El T-MEC sigue vigente”, la organización dijo que “el inicio de revisiones anuales era un escenario previsto por los analistas. Por ello, variables sensibles a episodios de volatilidad y a decisiones de inversión asociadas a diferenciales de tasas, como el tipo de cambio, no registraron una reacción negativa ante el anuncio de Estados Unidos”.

Explicó que el día en que se reunieron virtualmente el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) Jamieson Greer, y el ministro de Canadá responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, no hubo caída ni movimientos preocupantes en la bolsa ni en la paridad peso-dólar.

Añadió que “la revisión anual que se anunció pone de relieve la importancia de la integración productiva de Norteamérica, lo cual es un hecho en las cadenas de producción de la región”.

Los datos muestran que México es el socio comercial más importante de Estados Unidos en materia agrícola. Es su principal mercado de exportación y también su mayor proveedor de productos del campo. Solo en 2023, el 51 % de todas las frutas frescas disponibles en Estados Unidos llegó de México, y en el caso de las verduras frescas la cifra subió a 69 %.

Temas clave para México

Se espera que en las reuniones anuales para la revisión del T-MEC el gobierno de México busque se reduzcan los aranceles que afectan a sectores específicos. También quiere proteger el acceso que ya tienen sus productos agropecuarios al mercado estadounidense. Otro punto importante es mantener las reglas de origen actuales, porque ayudan a que la producción regional se fortalezca sin que las cadenas de suministro integradas pierdan competitividad.

Mientras, Estados Unidos tiene como prioridad disminuir sus déficits comerciales y lograr que más producción y empleos manufactureros regresen a su territorio.

Planteó reglas de origen más estrictas para evitar que empresas de países fuera de la región se beneficien de manera indirecta del T-MEC.