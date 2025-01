Decisión del TEPJF quita pretexto para impugnar

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) planteara sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial, ante su negativa de desacatar una resolución judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que dicha acción impedirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impugne la elección de juzgadores.

“Si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo y al Legislativo, un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial, y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema”, dijo.

Acusó a la Suprema Corte de querer impedir la elección de ministros, magistrados y jueces mediante la suspensión de la evaluación de candidatos para la elección que se realizará en junio de este año.

“La Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salida para que se salvaguarden los derechos de quienes inscribieron en el Poder Judicial”, sostuvo.

Así también, informó que alista un paquete de reformas “muy trascendentes” que se presentarán ante el Congreso, así como “muchísimas” leyes secundarias.

“Hay muchas leyes que vamos a presentar. Reforma constitucional, la del maíz transgénico; es decir, es muy sencilla la redacción del cambio en el artículo cuarto y el 27”, indicó Claudia este lunes.

“En caso de reformas constitucionales, hay ahí algunas otras que tienen que ver con el tema de simplificación de trámites, también de reforma constitucional. Y luego vienen muchísimas leyes secundarias.

“El miércoles vamos a presentar aquí las leyes secundarias en materia energética, producto del cambio del 27 constitucional; son reformas muy trascendentes, muy trascendentes para el fortalecimiento de Pemex y de CFE, y de establecer muy claramente en dónde puede haber participación privada y cómo”, explicó.

La presidenta recordó también que se presentará la reforma contra la no reelección y contra el nepotismo.

En cuanto a la Ley del Infonavit, confió en que sea aprobada en las primeras semanas de febrero.

Servir al pueblo, eso permitirá que siga la 4T

Y a casi cuatro meses de haber llegado a la Presidencia, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo se dijo conmovida por la recepción que tuvo en la gira de este fin de semana en Oaxaca; señaló que el “servir al pueblo” va a permitir que siga la cuarta transformación.

Declaró que “el pueblo de México es un pueblo no generoso, generosísimo, solidario, fraterno”.

“La recepción que tuve fue algo conmovedor, la verdad es que se salen las lágrimas de esta generosidad y de este recibimiento que tuvimos. Y por eso, lo mejor siempre es nunca separarse del pueblo, nunca, nunca; nosotros llegamos aquí a servir al pueblo de México, ese es nuestro mandato, por encima de todo y eso es lo que va a permitir que siga la cuarta transformación”, expresó.

Más adelante fue cuestionada sobre las marchas por la paz que se están llevando a cabo en Sinaloa, y donde además se pidió la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, la presidenta aseguró que su gobierno trabaja en esa entidad para recuperar la paz.

Sheinbaum Pardo mencionó que la violencia se desató en Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia”, dijo la Presidenta.