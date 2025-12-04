Declaración fue sacada de contexto: Zoé Robledo

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que es falso que haya afirmado que para enfrentar el desabasto de medicamentos, la solución es no enfermarse.

A través de un video mensaje, el funcionario aclaró que su respuesta -que circula en redes sociales -fue sacada de contexto y formó parte de una entrevista que brindó a medios de comunicación al finalizar la inauguración de un nuevo hospital en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Que dicen que pedí a los mexicanos no enfermarse para resolver el tema del desabasto eso es falso”, señaló.

Robledo Aburto enfatizó que entiende la indignación que generó entre la población su frase sacada de contexto, porque los pacientes deben recibir un trato digno.

“Parece que digo que la solución para evitar el desabasto de medicamentos es no enfermarse y así una frase aislada, incompleta, sin contexto pues claro que genera molestia, que genera indignación y preocupación.

“Nadie elige enfermarse, como nadie elige accidentarse. Quien está enfermo necesita atención oportuna, necesita médicos preparados, necesita protocolos de atención, tratamientos, medicamentos y un trato digno, ese siempre ha sido nuestro compromiso”, detalló.

Prevención en salud es fundamental

El director del IMSS agregó que lo que expuso durante la entrevista era la importancia de la prevención en salud.

“Lo que explicaba ese día, es algo que he defendido desde hace años y que defendemos en el IMSS todos los días, es que la salud empieza antes del hospital o del consultorio”.

Y añadió que no es admisible que se manipule la información.