Declaración Patrimonial del almirante Ojeda, esto revela

El almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, informó que el año pasado tuvo ingresos por poco más de dos millones de pesos.

En la declaración patrimonial se indica que en 2025 el almirante recibió una remuneración anual neto por concepto de sueldos, honorarios, bonos, aguinaldos por dos millones 004 mil 282 pesos.

En su declaración, disponible desde este viernes en la plataforma Declaranet, se indica que Ojeda Durán compró a crédito en septiembre de 2009 una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited por un monto de 255 mil 913 pesos.

El exsecretario de Marina también reportó que tiene dos créditos hipotecarios: uno de ellos adquirido en diciembre de 2020 por 4.5 millones de pesos otorgado por el Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), y otro por un millón 800 mil pesos entregados ese mismo año por el Instituto de Seguridad Sociales para las Fuerzas Armadas (Issfam).

El almirante Ojeda Durán informó que no tiene participación en ninguna empresa, sociedad o asociación.

El pasado miércoles, El Universal reveló que la declaración patrimonial y de intereses del exsecretario de la Semar se encontraba reservada por motivos de seguridad nacional.