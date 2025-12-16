Declaran al fentanilo como “arma de destrucción masiva”

El presidente Donald Trump anunció este lunes que declarará el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.

En un evento para entregar la Medalla a la Defensa de la Frontera con México, Trump dijo que emitirá una orden ejecutiva para hacer la declaratoria, al advertir que los cárteles de la droga son “enemigos” de Estados Unidos.

Trump afirmó que su administración está “desmantelando a los cárteles” y que, tras haber heredado “una de las peores fronteras del mundo”, ahora se ha convertido en “la más segura”.

Aseguró que sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico han frenado el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos en más de 90 %, e insistió en que pronto iniciará los ataques contra los cárteles vía terrestre. “Es mucho más fácil”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la “seguridad fronteriza es seguridad nacional”.

A su turno, el zar fronterizo, Tom Homan, dijo que “una frontera segura salva vidas”.

En el pasado, republicanos han solicitado al gobierno estadounidense declarar el fentanilo como un arma de destrucción masiva, con el argumento de que se destinaran más recursos y una mayor coordinación para combatir esta droga.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la declaratoria “es otra medida más en la campaña del presidente Trump contra el fentanilo, en nombre de todos los estadounidenses que han perdido a un ser querido a causa de este veneno mortal”.

Bajo la declaratoria, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, es instruida para que “inicie inmediatamente acciones penales, agrave las penas y aplique variaciones en las sentencias en los casos de tráfico de fentanilo”.