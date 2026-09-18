Declaran culpable a excontralora de exgobernador de Tamaulipas

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, informó que como resultado de trabajos de investigación y litigación llevados a cabo por dicha Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Elda “N”, excontralora gubernamental en la pasada administración 2016-2022, que encabezó el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“La audiencia de juicio oral se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2026, y en ella se declaró la culpabilidad de la excontralora gubernamental Elda ’N’ por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas”, explicó García Repper Favila.

Agregó que “los trabajos de investigación y litigación llevaron ante la justicia a la excontralora gubernamental del sexenio del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque siendo su responsabilidad la vigilancia y control del ejercicio de los recursos estatales, realizó pagos a la misma persona que se desempeñaba al mismo tiempo como prestadora de servicios y directora administrativa en esa dependencia”.