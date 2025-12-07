Declaran culpable a mexicano por sobornos a Pemex

El Departamento de Justicia estadounidense informó de la condena a un empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex.

“Un jurado federal en Houston condenó a un empresario local por su papel en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera estatal de México, y Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de propiedad absoluta de Pemex”, dijo en un comunicado.

“Alexandro Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“El soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal. Al procesar este caso, el Departamento ha enviado un mensaje claro: no toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”.

“La condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en beneficio propio y de las empresas asociadas con él”, declaró el agente especial a cargo Jeffrey D. Pittano.

Se señaló que “la evidencia del juicio mostró que entre aproximadamente 2019 y 2021, Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos, ofrecieron pagar y pagaron sobornos en forma de pagos en efectivo, artículos de lujo y otros artículos valiosos a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que dichos funcionarios tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con Pemex y PEP. Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.