Declaran desastre nacional tras terremoto en Colombia

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que se sacudió este lunes el oeste de Colombia, el presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional para atender la tragedia que ha cobrado la vida de decenas de personas.

La decisión se tomó luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la que se evaluaron todas las afectaciones por el terremoto, que deja emergencias principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Este estado de emergencia es un mecanismo que permite al presidente de la República adoptar medidas excepcionales cuando, como en este caso, ocurren crisis graves e inminentes que amenazan la economía, el orden social, el ambiente o la estabilidad del país.

Hasta el momento, de acuerdo con un primer balance que presentó el presidente Abelardo de la Espriella, suman 111 muertos por el sismo y 87 heridos. Dijo además que hay mil 575 viviendas afectadas, 61 edificios colapsados y 18 centros de salud dañados.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Países ofrecen ayuda

Diversos países han ofrecido equipos de rescate y todo tipo de ayuda a Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado decenas de muertos y daños de consideración.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate y médicos.

En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño expresó que “Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas”, y que está confiando “en su capacidad para responder ante esta emergencia”.

Venezuela, que recientemente sufrió dos terremotos que dejaron miles de muertos y una gran devastación, ofreció asimismo su apoyo.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también anunció su apoyo.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, publicó el mandatario chileno a través de su cuenta en X.

Previamente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad y ofreció ayuda.

“Estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada ya como con la embajadora aquí”, indicó.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación por el impacto del terremoto. “En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano”, publicó en redes sociales.

En Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en redes sociales que la administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que “está lista para apoyar” al pueblo colombiano y al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, expresó su solidaridad con Colombia.

“Nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados. Toda pérdida de vida es trágica”, escribió en sus redes sociales tras señalar que el sismo también ha afectado a Ecuador y que todavía hay personas atrapadas bajo los escombros.

Evento de mayor magnitud registrado

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el del lunes fue “el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI” y que le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó. Hay decenas de edificios colapsados, con personas atrapadas en su interior.