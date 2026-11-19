El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen por el que se declara el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las Personas Migrantes, al destacar su aportación a las naciones receptoras, pero también se reconoció la tragedia en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) donde fallecieron encerrados y calcinados 40 extranjeros.

Juan Carlos Loera, senador de Morena, hizo referencia a dicha tragedia la estación migratoria de Ciudad Juárez ocurrido el 27 de marzo de 2023, caso que consideró se derivó de “un acto de autoridad vinculado con el fascismo” y dijo que es necesario que no vuelva a ocurrir.

Sin mencionar por su nombre al exdirector del INM, Francisco Garduño, quien hace una semana fue exonerado por un juez como responsable de la tragedia, dijo que “es una herida que no cierra en la frontera, que no olvidamos en Ciudad Juárez y que nombrarlos, recordarles es un primer paso para hacerles justicia”.