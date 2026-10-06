Declaran emergencia por brote de sarampión

Nueva York declaró el lunes una emergencia estatal por el aumento de casos de sarampión, mientras que el estado de Pensilvania superó los mil contagios este 2026, en un repunte que ha llevado a Estados Unidos (EUA) a registrar su peor año de sarampión desde 1991.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva que amplía el grupo de profesionales autorizados a administrar vacunas contra el sarampión e incluye entre ellos a paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y matronas.

La orden también permite a los profesionales sanitarios solicitar pruebas para detectar la enfermedad.

Así ha sido el brote de sarampión en EUA

Según el Departamento de Salud de Nueva York, hasta el 3 de octubre se confirmaron 108 casos en el estado este año, siete de ellos en la ciudad de Nueva York y 101 en el resto del estado.

El senador estatal Gustavo Rivera, destacó que “el preocupante aumento de casos de sarampión se debe a una disminución en la vacunación infantil”.

Por su parte, en Pensilvania las autoridades informaron este lunes de que ya se han registrado mil cuatro casos desde que comenzó su brote el pasado abril al oeste de Philadelphia, la ciudad más grande de ese estado. En total, EUA ha registrado casi tres mil 900 casos de sarampión este año.