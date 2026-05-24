Declaran emergencia por fuga de químicos tóxicos

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una declaración de emergencia debido a una fuga de productos químicos tóxicos de un tanque en una planta en el sur del estado, que mantiene bajo órdenes de evacuación a residentes de seis ciudades, por el riesgo de explosión.

La declaración se emitió para el condado de Orange, vecino de Los Ángeles, donde los equipos de emergencia mantienen una carrera contrarreloj para estabilizar la temperatura de un tanque cargado con 7 mil galones de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos.

La fuga fue detectada en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, la tarde del jueves, y desde ese momento los bomberos han tratado sin éxito de estabilizar el tanque, que emitió gases desde el jueves.

El Departamento de Bomberos del condado de Orange (OCFA) señaló que la temperatura del tanque ha estado aumentando un grado Fahrenheit por hora, por lo que han traído personal de todo el país para atender la emergencia.

La estabilización del tanque ha resultado ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable, amenazando con provocar una fuga tóxica masiva o una explosión catastrófica.

Cerca de 40 mil residentes han sido evacuados en cinco ciudades cercanas al lugar del incidente.

La declaración emitida hoy instruye a la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) y a todas las agencias del gobierno estatal a brindar apoyo al condado de Orange y a las jurisdicciones locales afectadas para hacer frente a la emergencia.

Newsom dijo en un comunicado que el objetivo es asegurar que la comunidad cuente con todo lo necesario para mantenerse a salvo.

Hasta el momento no se ha informado de heridos ni personas muertas por la fuga, sin embargo los vecinos han reportado problemas en el ambiente.