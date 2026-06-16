Declaran impedida a Estela Ríos en juicio agrario

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la ministra María Estela Ríos González para conocer dos amparos relativos a un juicio agrario en los que una empresa ha litigado para adueñarse de dos predios en La Paz, Baja California Sur, los cuales están administrados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde 2019.

Previo a que el pleno del Alto Tribunal votara el impedimento, la ministra Ríos González solicitó retirarse de la sesión para que “se decida de forma libre”.

“Que la decisión sea la correcta”, expresó la togada segundos antes de abandonar el pleno de la Suprema Corte.

Los dos impedimentos, presentados por Loretta Ortiz Ahlf, argumentan que María Estela Ríos González participó activamente en la defensa jurisdiccional del acto reclamado en el juicio agrario de origen cuando era funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).