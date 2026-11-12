Declaran mil 575 municipios prioritarios

El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2027.

En la sesión de el martes, se determinó como zonas de atención prioritaria rurales a un total de mil 575 municipios distribuidos en las 32 entidades federativas.

Estas demarcaciones cumplen con al menos una de los siguientes requisitos: son de muy alta o alta marginación; registran un grado muy alto o alto de rezago social; el porcentaje de personas en pobreza extrema es igual o mayor al 15 por ciento; son municipios indígenas o afromexicanos; presentan un alto nivel delictivo; el porcentaje de la población con grado de accesibilidad a carretera pavimentada es considerado bajo o muy bajo, igual o mayor al 50 por ciento; son municipios de reciente creación posterior al evento censal 2020, o se encuentran clasificados como municipios no urbanos.

De igual forma, se determinó como zonas de atención prioritaria urbanas a 43 mil 636 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas, ubicadas en cuatro mil 531 localidades urbanas de dos mil 423 municipios, que cumplen con al menos una de las siguientes condiciones: con muy alto o alto grado de marginación; muy alto o alto grado de rezago social; el porcentaje de personas en condición de pobreza por localidad es mayor o igual al 40 por ciento; o están ubicadas en municipios considerados como zonas de atención prioritaria rurales conforme a la metodología empleada en su determinación de acuerdo con características no solo demográficas, sino también geográficas, económicas, sociales y de infraestructura.

Dichas espacios fueron formuladas con base en los Criterios Técnicos para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2027, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en cumplimiento de los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley General de Desarrollo Social y 29 de su reglamento.