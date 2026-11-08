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Decomisa FGR 100 mil litros de hidrocarburo

Noviembre 08 del 2026
La Fiscalía aseguró combustible en Matamoros. Cortesía
La Fiscalía aseguró combustible en Matamoros. Cortesía

La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró alrededor de 100 mil litros de hidrocarburo y detuvo a una mujer y tres hombres en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia a cargo de la fiscal general Ernestina Godoy, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo actos de investigación en la localidad El Capote, donde capturaron en flagrancia a Yolanda “N”, Guadalupe “N”, Juan “N” y Julio “N” y aseguraron dicha cantidad de hidrocarburo, además de isotanques, plataformas y tractocamiones.

Detienen a persona en Tabasco

En otra acción realizada en Tenosique, Tabasco, la SSPC y la FGR, en colaboración con efectivos del Ejército mexicano y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), detuvieron en flagrancia a Sami “N” al ejecutar un cateo en un inmueble por la posible comisión del delito en materia de hidrocarburo.

Durante el cateo, el personal ministerial aseguró 4 mil 350 litros de gas LP, dinero en efectivo, una máquina despachadora, tanques de almacenamiento, vehículos, garrafas, una lancha y el inmueble en mención.

En los dos casos, informó la Fiscalía General de la República, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en las Fiscalías Federales en Tamaulipas y Tabasco, de manera respectiva, con la intención de continuar con el proceso de ley.

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