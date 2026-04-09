Decomisan 244 kilos de droga en diversos estados

Autoridades federales aseguraron en diversos operativos 244 kilos de droga, 35 armas de fuego y equipo bélico en Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

En Mulegé, Baja California Sur, en el poblado San Ignacio, elementos de Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un menor, le aseguraron, tres armas largas, 434 cartuchos, 33 cargadores, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y dos vehículos, uno de ellos blindado.

En Arriaga, Chiapas, integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a un hombre, aseguraron cuatro kilos de cocaína y un vehículo.

En Copalillo, Guerrero elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y aseguraron 11 costales con 100 kilos de marihuana. El costo por la droga asegurada es de 324 mil pesos.

En Axochiapan, Morelos, los uniformados catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron cinco armas largas, seis armas cortas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, cartuchos, 30 kilos de marihuana, dos motocicletas y un vehículo.

En Ocotlán, Oaxaca elementos del Ejército, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a una persona, aseguraron ocho armas largas, cuatro armas cortas, un aditamento lanzagranadas, seis granadas, cargadores, cartuchos, tres chalecos tácticos, 12 básculas grameras y diversas dosis de droga.