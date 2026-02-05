Decomisan 50 mil litros de gasolina ilegal

Elementos de Seguridad localizaron cinco contenedores con gasolina enterrados en un predio de la comunidad San José de Torrecillas, en las cercanías de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, Guanajuato.

“Otra vez en Villagrán”, posteó Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz del estado, en sus redes sociales.

Señaló que en ese lugar aseguraron “cerca de 50 mil litros de hidrocarburo almacenados de manera ilegal, utilizados como parte de las redes de financiamiento del crimen organizado que operan en la región Laja–Bajío”.

Eran empleados “como punto clandestino de almacenamiento”.

Destacó que un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales permitió asegurar el combustible.

La intervención policial se activó tras un reporte ciudadano al C5i por un fuerte olor a combustible.