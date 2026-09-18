Decomisan 59 millones de litros de huachicol

El cateo judicial en la comunidad La Fragua, municipio de San José Iturbide, Guanajuato, puso al descubierto un centro de almacenamiento de huachicol en donde encontraron 59 millones de litros de hidrocarburo, con características de diésel, gasolina regular y premium.

En la intervención aseguraron diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado informó que ese resultado se logró como parte de una investigación por hechos relacionados con presuntos delitos como el almacenamiento, la distribución y otras operaciones relacionadas con hidrocarburos.

El mandato judicial fue ejecutado por integrantes del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales.

Explicó que debido al volumen del producto localizado y a los riesgos asociados con su manipulación, las maniobras para su medición, identificación y manejo continuarán bajo la supervisión de personal especializado y de las autoridades competentes.

Inmueble a disposición del MPF

Indicó que el inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía federal es la autoridad responsable de continuar con las investigaciones, así como de ordenar los dictámenes periciales necesarios para determinar la cantidad definitiva de hidrógeno, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto.