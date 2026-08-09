Decomisan cargamento de 300 kilos de marihuana

Los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a una persona que transportaba un cargamento de aproximadamente 300 kilogramos de marihuana a bordo de un camión cuando circulaba sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del municipio de Huimanguillo.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron el vehículo, así como 46 cajas de cartón y ocho bolsas negras de plástico que contenían la droga.

Tanto el detenido como el camión y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tabasco, inició una carpeta de investigación por la comisión del delito contra la salud en su modalidad de transporte de narcótico.

Asimismo, reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho o actividad ilícita las 24 horas del día, de forma presencial o anónima, en las instalaciones de la Fiscalía Federal en la entidad.