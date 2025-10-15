Decomisan drogas, armas, explosivos e hidrocarburo

El Gabinete de Seguridad informó de los eventos relevantes del lunes 13 de octubre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, las autoridades federales localizaron e inhabilitaron en Cosalá, Sinaloa, en el poblado Higueras de Abuya, un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina y aseguraron mil 400 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

En Tepic, Nayarit, en la ranchería El Tigre, elementos de Semar catearon un inmueble y aseguraron tres contenedores con 50 mil litros de hidrocarburo y un vehículo tipo tractocamión.

En Acaponeta, también en Nayarit los uniformados ubicaron un auto, aseguraron cuatro armas largas, 207 cargadores y ocho mil 484 cartuchos.

En Tijuana, Baja California, en el aeropuerto, detuvieron a una persona, le incautaron 200 mil dólares en efectivo sin acreditar su legal procedencia.

En Saltillo, Coahuila, los efectivos catearon dos inmuebles, detuvieron a cinco personas.