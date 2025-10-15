﻿﻿
Decomisan drogas, armas, explosivos e hidrocarburo

Octubre 15 del 2025

El Gabinete de Seguridad informó de los eventos relevantes del lunes 13 de octubre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, las autoridades federales localizaron e inhabilitaron en Cosalá, Sinaloa, en el poblado Higueras de Abuya, un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina y aseguraron mil 400 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

En Tepic, Nayarit, en la ranchería El Tigre, elementos de Semar catearon un inmueble y aseguraron tres contenedores con 50 mil litros de hidrocarburo y un vehículo tipo tractocamión.

En Acaponeta, también en Nayarit los uniformados ubicaron un auto, aseguraron cuatro armas largas, 207 cargadores y ocho mil 484 cartuchos.

En Tijuana, Baja California, en el aeropuerto, detuvieron a una persona, le incautaron 200 mil dólares en efectivo sin acreditar su legal procedencia.

En Saltillo, Coahuila, los efectivos catearon dos inmuebles, detuvieron a cinco personas.

