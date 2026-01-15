Decomisan dron, explosivos y armas

En operativos de vigilancia efectuados por elementos del ejército en diversos puntos de los municipios de Culiacán y Badiraguato, localizaron porciones de drogas, un dron, tres armas automáticas, un aditamento lanzagranadas y 22 artefactos explosivos artesanales.

Durante los trabajos de seguridad desarrollados cerca de la colonia López Mateos, en la capital del estado, los elementos del Ejército descubrieron una bolsa abandonada sobre la banqueta, la cual les resultó sospechosa y procedieron a revisarla.

Al verificar lo que había en su interior, descubrieron un total de treinta y dos dosis de una hierba verde seca, con las características de la marihuana y un dron, por lo que aseguraron la bolsa con sus contenidos y la pusieron a disposición de la Fiscalía.

Los elementos militares localizaron además tres fusiles automáticos, un aditamento lanza granadas y 89 cargadores abastecidos.