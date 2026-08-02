Decomisan gomitas con THC en Aeropuerto de Toluca

Autoridades federales, en coordinación con la Agencia de Aduanas de México (ANAM), aseguraron en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, 240 dulces en forma de gomitas que estaban mezcladas con un compuesto del cannabis (THC).

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, detalló que derivado de labores de inteligencia, los agentes de seguridad y control aduanero detectaron un cargamento proveniente del extranjero con dichos paquetes de dulces.

Al proceder a la revisión por posibles inconsistencias, el personal especializado localizó las 240 gomitas y tras realizarle pruebas se detectó que tenían una sustancia derivada del cannabis por lo que fueron aseguradas.

La SSPC sostuvo que la droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público.