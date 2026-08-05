Decomisan más de 456 mil litros de hidrocarburo

Autoridades federales aseguraron en Tizayuca, Hidalgo, instalaciones que presuntamente eran utilizadas para el procesamiento ilícito de combustible, donde localizaron más de 456 mil litros de presunto hidrocarburo, además de contenedores y diverso equipo.

Como parte de un operativo derivado de labores de inteligencia realizadas en varios estados, incluido Hidalgo, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Pemex, ejecutó un cateo tras una investigación sustentada en diversas denuncias y trabajos de inteligencia.

Ubicación

Las investigaciones derivaron en la ubicación de instalaciones presuntamente vinculadas con el procesamiento ilícito de combustible. En el sitio, las autoridades aseguraron 456 mil 300 litros de presunto hidrocarburo o producto químico, 32 contenedores con capacidad de mil litros, 25 contenedores con capacidad de cinco mil litros, además de documentos, equipo de cómputo, monitores y un dispositivo electrónico.

Tanto el inmueble como los indicios fueron asegurados por la Fiscalía General de la República para la realización de los análisis periciales correspondientes.