Decomisan más de 5 mil huevos de tortuga golfina

Durante un operativo en el primer arribo de tortugas marinas al Santuario Playa La Escobilla, en Oaxaca, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina (Semar) aseguró 5 mil 730 huevos de tortuga golfina, Lepidochelys olicacea, que fueron saqueados de sus nidos.

La Procuraduría detalló que, aunque se detectó la presencia de los saqueadores, no hubo ninguna detención puesto que se dieron a la fuga después de abandonar los costales con huevos de tortuga.

Tras el hecho, las dependencias enterraron los huevos en la misma playa, en un área libre de anidación, puesto que los mismos ya no podrán eclosionar.

Por este hecho, la Profepa aseguró que continuará dando atención a la temporada de arribadas de tortugas marinas 2025-2026, mediante el programa de protección en coordinación con la Semar.

La tortuga golfina está considerada especie en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y está en el apéndice 1 de la CITES.