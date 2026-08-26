Decomisan un arsenal en Melchor Ocampo, NL

Como parte de las acciones derivadas del Operativo Muralla, la Fuerza Civil decomisó un arsenal en Melchor Ocampo, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que durante el despliegue se aseguró armamento, municiones, equipo táctico y dos vehículos.

La intervención se llevó a cabo en la zona Centro del municipio e intervinieron elementos de las divisiones de Inteligencia e Investigación y de Control Territorial de Fuerza Civil, así como al Grupo ARES Rural Norte y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las acciones se derivaron de trabajos de inteligencia y de la ubicación geográfica de presuntos grupos criminales en el municipio. Con esa información se realizó el despliegue que derivó en el hallazgo del material.

Entre los objetos asegurados se encuentran dos ametralladoras Browning, seis armas largas y dos piezas de armas.