Defender la soberanía piden a legisladores

La senadora Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, declaró que con la presidenta Claudia Sheinbaum no se abordó el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos de tener nexos con el narco.

“Nos dio un agradecimiento por nuestro trabajo, por seguir construyendo la cuarta transformación, por las reformas constitucionales que se han hecho y por seguir trabajando a favor de la soberanía, la independencia y la libertad y el amor al pueblo”, dijo.

Agregó que la presidenta les pidió “que sigamos trabajando al lado del pueblo”.

La diputada Dolores Padierna indicó que la titular del Ejecutivo federal les agradeció por su trabajo parlamentario, además que les pidió ir a los distritos a hacer trabajo territorial.

“Hablar con la gente, decirles de los proyectos de nación que hay, solo hay dos: el entreguista que los representan aquellos, y nosotros, el del pueblo y la soberanía”, señaló Padierna.

Añadió que también hablaron del trabajo en unidad. “Que lo que está de por medio no son las candidaturas sino el proyecto de nación”.

Ante una nueva lista de políticos mexicanos que advirtió Estados Unidos, ante el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, la diputada indicó que “forma parte de una política injerencista”. Apuntó que no se habló del caso de Sinaloa.

El senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) dijo que la presidenta Sheinbaum les pidió a las bancadas del movimiento en el Congreso “cerrar filas en defensa de la soberanía nacional”.

“Puede hacer las listas que quiera el gobierno de Estados Unidos, puede hacer las personas que quieran, hay dos caminos: la defensa de la soberanía o el entreguismo, y nosotros representaremos y seguiremos representando la defensa de la soberanía”, dijo al término de la reunión en Palacio Nacional.

Detalló también les solicitó recorrer el país para promover la defensa de la soberanía ante los ataques del gobierno estadounidense.

Cabe señalar que sin la asistencia del senador Enrique Inzunza, uno de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de narcotráfico, llegaron a Palacio Nacional senadores y diputados de Morena, PVEM Y PT para reunirse con la presidenta Sheinbaum.