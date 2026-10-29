Defensa apela la vinculación a proceso de Jáuregui

Este miércoles se dio a conocer que la defensa del exfiscal César Jáuregui Moreno interpuso un recurso de apelación contra la resolución judicial que lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público en Chihuahua.

La petición se realiza al considerar que no existen elementos suficientes que permitan establecer que conoció, autorizó o participó en las conductas que se le atribuyen y que tienen que ver con el operativo del narcolaboratorio encontrado en El Pinal en el mes de abril.

El recurso fue presentado por el abogado Edgar Oswaldo Torres Sandoval, dentro de la causa penal 3055/2026, en contra de la resolución emitida el pasado 22 de octubre por el juez de Primera Instancia en materia penal del Distrito Morelos.

En el documento, la defensa expone siete agravios relacionados con la valoración de las pruebas, la falta de individualización de las conductas atribuidas a Jáuregui y la insuficiencia de los argumentos utilizados para justificar su vinculación a proceso.

Finalmente, la defensa solicitó que se declaren fundados los agravios presentados y que se revoque la resolución de vinculación a proceso dictada el 22 de octubre.