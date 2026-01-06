Defensa de 3 víctimas presenta denuncia

La defensa legal VMA, que representa a tres lesionados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, a la altura de Nizanda en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversas constructoras: Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante, Daniferrotools, así como servidores públicos.

A las afueras de la FGR, el abogado Adrián Arellano señaló que con fundamento en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentaron la querella por el delito de lesiones, previsto en el artículo 288 del Código Penal Federal, así como la denuncia por los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Arellano dijo que representan a los afectados Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temich y Alexis Iglesias.

En una videollamada, el señor Juan Manuel, quien reside en Ciudad Juárez, Chihuahua y es misionero, manifestó que el 28 de diciembre, él junto con su familia estaban en el Tren Interoceánico y sufrió una lesión de segundo grado en el tobillo.

Recordó que después del accidente los enviaron al municipio de Matías Romero, posteriormente a Ixtepec y de ahí vía aérea a la ciudad de Oaxaca porque pensaban que su hijo tenía una abertura de cráneo.

Familia misionera, las víctimas

El abogado dijo que las víctimas que representa son una familia misionera de Ciudad Juárez, que el 28 de diciembre tenían como finalidad llevar ayuda humanitaria a Oaxaca.

“La familia ha señalado la voluntad de denunciar el delito de lesiones derivado de estas omisiones tanto de autoridades como de contratistas, así como el delito de abuso de autoridad y contra quien resulte responsable”.

A pregunta expresa que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que algunos bufetes de abogados sugieren a las víctimas denunciar prometiendo mayores compensaciones, en realidad están más interesados en cobrar comisiones, el litigante subrayó que ellos tienen funciones y llamo a las Barras y Colegios de Abogados a que también participen en esta representación.