Rodolfo “Fofo” Márquez se quedará en prisión, pese a que no es un delincuente ni un asesino, mientras que “la señora -Edith- va a continuar con su vida en libertad”, señaló Claudia Morales Perusquia, abogada defensora del influencer, en el debate que sostuvo con la Ministerio Público durante la audiencia en que el “Fofo” fue sentenciado a 17 años seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

En la audiencia donde el juez José del Carmen Vilchis Ramos dio sentencia a Rodolfo Márquez Alcaraz por el delito de feminicidio en grado de tentativa, al sancionar la agresión que el joven de 27 años realizó a una mujer automovilista, el juzgador escuchó los alegatos tanto de la defensa como de la Ministerio Público (MP) que pedían tanto la pena mínima como la máxima para el influencer.

La MP pidió al juez aplicar la pena máxima de 46 años ocho meses para el youtuber por el delito de feminicidio en grado de tentativa, así como el pago de la reparación integral del daño provocado a la víctima.

En tanto, la defensa del Rodolfo Márquez, representada por Claudia Morales Perusquia y sus hermanos, pidieron al juez que fuera benevolente e imparcial y que aplicara la pena mínima, toda vez que el daño psicológico y a la salud de la víctima era “mínimo” y el grado de culpabilidad de su cliente era bajo.

En el debate, la abogada defensora señaló como “un abuso” la petición de la Fiscalía de pedir la pena máxima, porque su cliente “es un influencer, una figura pública, pero no es un delincuente, no es un asesino”.

“La señora -refiriéndose a la víctima- va a continuar su vida, pero Rodolfo se va a quedar aquí”, en el penal de Barrientos, aseveró Morales Perusquia, quien pidió la pena mínima, es decir, 13 años de prisión.

Finalmente, el juez concluyó establecer una pena intermediar, entre la media y la mínima, para establecer una sentencia para Rodolfo de 17 años seis meses de cárcel y el pago de 277 mil 400 pesos como reparación del daño.

Víctima pide medidas de protección

Por lo anterior, Edith, la automovilista que fue golpeada por “Fofo” Márquez, ahora teme represalias de la familia del youtuber.

Ante el juez José del Carmen Vilchis Ramos, Edith pidió medidas de protección por temor a su integridad, tras escuchar la sentencia y sentir la reacción de la familia del influencer.

El juez respondió a la petición de medidas de protección para la víctima que esa custodia debía solicitarla el Ministerio Público. Cabe señalar que la víctima tanto dentro de la audiencia como al salir, fue escoltada por policías de Investigación de la Fiscalía mexiquense.

La automovilista, relató que en la última audiencia, “viví una situación que nunca viví durante todo el proceso, la madre de Rodolfo tuvo un comportamiento intimidatorio hacia mí”.

Al salir de los juzgados, Edith relató que la madre de “Fofo” Márquez “se paró enfrente de mí aún con policías a mi lado, me intimidó, me dio miedo, créanme que sí tengo pánico, estoy muy espantada, me vio de una manera directa, amenazante, como diciendo ‘esto lo vas a pagar’”.