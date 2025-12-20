Defensa de García Luna apela sentencia

La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno mexicano en el periodo 2006-2012, apeló la sentencia en su contra este viernes, que marcaba el vencimiento de la última prórroga concedida al exfuncionario, reportaron medios estadounidenses.

La apelación fue formalizada el jueves por los abogados César de Castro y Valerie Gotlib, de acuerdo con agencias internacionales.

García Luna fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión en Estados Unidos, además de multado, “por ayudar durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.

La defensa de García Luna argumenta que el proceso legal quedó “irremediablemente contaminado”, porque, según su postura, se utilizaron declaraciones falsas de testigos y la fiscalía ocultó evidencia que beneficiaba al exfuncionario mexicano.

Los argumentos del recurso están en un documento de 78 páginas.