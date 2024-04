Defiende AMLO reforma de Pensiones para el Bienestar

Desde “la mañanera” de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la reforma que pretende constituir un fondo de pensiones no intenta afectar el dinero de los trabajadores para su retiro, sino que busca garantizar los recursos para que cuando se retiren aquellos que tienen el régimen derivado de las reformas de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, puedan recibir más allá del 30 por ciento de su último salario.

En la acostumbrada conferencia de prensa que se lleva a cabo cada mañana, el Ejecutivo federal sostuvo que esta determinación se basa también en que se detectó que las administradoras de Afores —vinculadas a bancos e instituciones financieras— tienen 40 mil millones de pesos, que por ley debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que no han querido hacerlo.

En ese sentido, López Obrador consideró que las críticas a la reforma vienen de quienes tienen vínculos con estas administradoras.

“Como hablamos, 40 mil millones de pesos… sobre todo los columnistas que reciben moches de los bancos y las Afores, están diciendo que nosotros queremos quitarles el dinero a los trabajadores, cuando es exactamente lo opuesto”.

Y continuó aclarando: “No somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más”.

Las reformas aprobadas por Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, en el tema de las Afores, significaron una gran pérdida para los trabajadores, pues a partir de entonces un trabajador que se jubilaba con un salario de 10 mil pesos cobraba solo tres mil.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si por el caso de la invasión a la Embajada de México la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no expulsa a Ecuador, y si no se garantiza que el Consejo de Seguridad no tenga derecho de veto, “la ONU va a quedar como un florero, un adorno”, y será “el mundo de los gorilas”.