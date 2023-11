Defiende AMLO terna para designar ministra

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las tres mujeres que conforman la terna para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizan la imparcialidad en las decisiones que adoptarán.

El mandatario dijo que los senadores van a decidir entre la terna enviada y ante las críticas expresadas defendió las trayectorias de cada una de sus propuestas, desde la consejera jurídica del Ejecutivo a federal María Estela Ríos, quien ha estado colaborando con él desde que era jefe de Gobierno y apoyó jurídicamente a objetar el pago de mil 800 millones de pesos por el paraje San Juan, “y ella estaba cuando fue el desafuero y ahora es la consejera jurídica del Gobierno Federal”.

Sobre Lenia Batres destacó que viene de una familia de izquierda con tradición de lucha y que actualmente colabora en la Consejería Jurídica.

También reconoció la trayectoria de Bertha Alcalde.

¿Garantiza criterios imparciales?

“El que es de izquierda tiene convicciones, es honesto. Es la diferencia que tenemos con la derecha, es muy deshonesta, muy corrupta, les gusta mucho el dinero; luchamos por ideales, por principios, el corrupto no es de izquierda, el que no le tiene amor al pueblo, no es consecuente, no es de izquierda. Pero claro que somos distintos”, apuntó.