Defiende Claudia elección popular del Poder Judicial

En el marco de la marcha que realizaron diversas organizaciones civiles, en la capital del país, para exigir la anulación de la elección al Poder Judicial (PJ), la mandataria Claudia Sheinbaum comentó que hay quienes se enojan porque ni la encargada del Ejecutivo ni los senadores eligen ahora a los integrantes del PJ, sino el pueblo.

En Coatzacoalcos, Veracruz, durante la inauguración hospital Materno Infantil, en compañía de la gobernadora Rocío Nahle García, dijo que ahora el PJ lo elegirá el pueblo de México y así se va a construir un verdadero Estado de derecho.

"Se enojan mucho porque ahora el Poder Judicial ya no lo elige la presidenta ni unos cuantos senadores. Ahora el Poder Judicial lo elige el pueblo de México. Eso fue lo que pasó hace unas semanas en nuestro país".

Añadió que ahora el nuevo PJ le rendirá cuentas al pueblo, y con ello se va a "construir un verdadero Estado de derecho".

"Que no haya una justicia para ricos y otra para pobres. Que no haya una justicia para unos cuantos y para los demás, no. Es para todas y para todos. Como decía Juárez: ´Nadie ni nada por encima de la ley´. Esa es la función del nuevo Poder Judicial».

Del mismo modo, Claudia Sheinbaum destacó que Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un indígena mixteco que, de otra manera, nunca hubiera llegado a ser presidente de la Corte".

Abundó que Hugo Aguilar es profesional, "un hombre honesto, pues son los principios de la transformación. Y no solo vamos a continuar, sino avanzar con la transformación".

Alista distribución de 12 mil mdp a pueblos originarios

En el municipio de Cárdenas, Veracruz, la presidenta dijo que se han realizado más de 20 mil asambleas para la distribución de 12 mil millones de pesos (mdp) para que los pueblos originarios y afromexicanos de todo el país tengan recursos directos, los cuales pueden ser utilizado como ellos quieran.

En ese sentido, realizó la entrega de mil 418 mdp del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) para el beneficio de más de 2 mil 500 comunidades en el estado de Veracruz; un recurso que será para siempre ya que así lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de México.

Recordó que en ninguna de las constituciones anteriores se reconoció a los pueblos originarios de México como sujetos de derecho, sino que fue hasta la llegada de la Cuarta Transformación, con la reforma constitucional al artículo 2, que los pueblos indígenas y afrodescendientes están protegidos por la Carta Magna y tienen acceso directo a recursos públicos.

Hospital Materno Infantil, lo mejor para el que menos tiene

Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital Materno Infantil IMSS Bienestar de Coatzacoalcos, el cual cuenta con el equipo más moderno para garantizar dignidad y justicia social para las mujeres, niñas y niños del Istmo de Tehuantepec.

Resaltó que la modernización del Hospital Materno Infantil del IMSS Bienestar de Coatzacoalcos llegó con la Cuarta Transformación, después de que gobiernos neoliberales lo dejaron en el abandono, por ello, a través de una inversión superior a los 800 mdp esta nueva unidad hospitalaria comenzará a operar con 140 camas censables, 14 consultorios, cinco quirófanos, un tomógrafo, dos salas de choque, una plantilla inicial de 280 trabajadores y trabajadoras de la salud y una y una cartera de servicios de ginecología, obstetricia, un sistema especializado en embarazo de alto riesgo, neonatología, clínica de mama, cirugía pediátrica, nutrición, psicología, laboratorios, centros de transfusión y hasta Banco de Leche.