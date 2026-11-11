Defiende Morena recorte al INE

Las y los diputados de Morena defendieron el recorte por más de seis mil millones de pesos (mdp) al Instituto Nacional Electoral (INE) aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2027.

Durante el debate en lo particular del dictamen, la diputada Elena Segura explicó que dichos recursos serán destinados a búsqueda de personas, medio ambiente, educación inicial y atención a las mujeres, entre otras áreas prioritarias.

Desde la tribuna del pleno, puntualizó que el INE solicitó 42 mil 274.5 mdp y que la asignación propuesta es de 36 mil 274 millones. Sostuvo que este monto permitiría al organismo cumplir sus funciones y organizar elecciones transparentes, confiables y con certeza.

“Fíjense bien, dicen: se le quitan seis mil millones de pesos al INE. Sí, nada más que no revisan, para no variar que, en el 2024, 2024, cuando tuvimos elecciones de Presidencia, del Senado, de la Cámara de Diputados, de 17 gobernaturas, perdón, de nueve gobernaturas y se asignaron ahí 32 millones de pesos al INE. Y ahora, para el 2027, se están asignando 36.2 millones de pesos y no hay elección presidencial, no hay Senado. Entonces, digo, nada más hagan las cuentas, pónganse a revisar”, declaró.

La congresista guinda sostuvo que “desde el 2018 se ha hecho una reingeniería presupuestal”, que permitirá garantizar el bienestar de las y los mexicanos: “La historia nos está demostrando que la cuarta transformación va bien y va a ir por más”.

En respuesta, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Silvia Patricia Jiménez Delgado, criticó el recorte al INE, y dijo que se trata de una “venganza” contra una institución que no tiene la culpa de quiénes la manejan.

“Y Morena, ante la exhibición de la corrupción de Taddei, en venganza, le van a quitar presupuesto al INE. A partir de este presupuesto comienza el desmantelamiento del INE, en una de esas para el próximo período, proceso electoral, a falta de recursos mandan el Ejército a cuidar las casillas”, recriminó.