En medio del debate en torno a la sobrerrepresentación del oficialismo, Morena defendió su mayoría legislativa y afirmó que las autoridades deben aplicar las reglas vigentes de cara a las elecciones del 2027.

A través de un comunicado, sostuvo que cambiar el criterio de asignación de diputaciones no es un simple asunto administrativo ni de modificar una fórmula, sino de alterar la manera en que la voluntad popular se convierte en representación política.

Expuso que las autoridades electorales deben aplicar las reglas vigentes y la transformación de las instituciones siempre estará abierta al debate democrático, pero debe realizarse de cara al pueblo y por las vías que establece la Constitución.

“La soberanía popular no admite que los intereses de las dirigencias partidistas estén por encima de las reglas democráticas.

“En una democracia, las instituciones están al servicio del pueblo, no de los partidos. Y ningún interés está por encima de la voluntad popular ni de la Constitución”, agregó.

En ese sentido, acusó que “durante mucho tiempo las grandes decisiones del país se tomaron mediante acuerdos entre las cúpulas políticas y a eso le llamaban construir consensos, aunque el pueblo quedaba al margen de esas negociaciones”.

Recordó que, como parte del Pacto por México en 2012, las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD acordaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto una serie de reformas que marcaron el rumbo de la nación, incluida la reforma electoral de 2014.

“Fueron acuerdos negociados entre las cúpulas políticas, no un mandato expresado directamente por el pueblo”, expresó.