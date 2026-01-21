Defiende Partido del Trabajo postura sobre ley electoral

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, defendió su postura en torno a la reforma electoral.

Luego de que la semana pasada declaró que no hace falta una reforma electoral porque Morena ganó, con las reglas actuales, los poderes Ejecutivo, Legislativo, y por la vía electoral puso al Poder Judicial, el líder petista dijo que sus expresiones generaron “ampollas”, pero insistió en que “dijimos la verdad”.

“Dijimos lo que es y despertó ampollas en algunos lugares, pero más allá de eso no pasa nada, dijimos la verdad, lo que es”, declaró.

Negociaciones

El líder petista recordó que actualmente se mantienen en negociaciones con el Gobierno Federal: “Se abrió un canal de comunicación que es la Secretaría de Gobernación, y estamos dialogando”.

Finalmente, Reginaldo Sandoval aseguró que el PT está con la presidenta y que apoyarán la reforma electoral. Aprovechó para recordar que en el año 2022, votaron a favor de la reforma electoral de López Obrador.

“Acuérdense que ya pasamos aquí una reforma que era el plan A del presidente Andrés Manuel y fijamos una postura, e hicimos un voto. Nosotros estamos poniendo en prioridad la unidad, y hay que garantizar la unidad de la coalición y la unidad de México frente al mundo”, concluyó.